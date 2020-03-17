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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.20 09:30

Мурманскстат начинает подбор переписного персонала для Всероссийской переписи населения 2020 года

Для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Мурманской  области необходимо привлечь более полутора тысячи временных работников. Мурманскстат начал подбор переписного персонала для проведения переписных мероприятий на территории региона. Планируется привлечение физических лиц для работы уполномоченными по вопросам переписи, инструкторами и выполнения работ полевого уровня, связанных со сбором первичных статистических данных о населении в следующие сроки:

Категории лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении

Сроки привлечения                 в 2020 году

Функции

Уполномоченный

по вопросам переписи

до 20 ноября

Организация проведения переписи на территории муниципального образо-вания

Инструктор районного уровня

до 20 ноября

Контролер полевого уровня

с 14 сентября

по 10 ноября

(на 58 дней)

Организация работы переписного участка, контроль над работой переписчиков

Переписчик счётного участка

с 1 по 31 октября

(на 31 день)

Обход всех жилых помещений счётного участка. Опрос населения, не прошедшего Интернет-перепись, и заполнение переписных листов

Переписчик стационарного участка

с 1 по 31 октября

(на 31 день)

Опрос населения и заполнение переписных листов в помещениях стационарных участков. Консультация населения о порядке прохождения переписи

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, к работе по сбору сведений о населении будут привлекаться граждане Российской Федерации старше 18 лет, обладающие коммуникативными навыками и компьютерной грамотностью, прошедшие обучение и успешно сдавшие тестирование.  

Для включения в список кандидатов следует позвонить по следующим телефонам:

Городской округ, муниципальный  район

Телефон

Ответственный специалист

г. Мурманск

 

+7 (8152) 688-568

+7 (8152) 688-628

Елфимова Наталья Васильевна

Усанова Ольга Ивановна

г. Апатиты, г. Кировск

+7 (8152) 688-630

Баранова Елена Ивановна

г. Оленегорск

+7 (8152) 688-637

Самарина Татьяна Викторовна

г. Мончегорск

+7 (8152) 688-635

Карцева Елена Алексеевна

г. Полярные Зори

+7 (8152) 688-640

Власова Юлия Владимировна

ЗАТО г. Североморск

+7 (8152) 688-638

Попова Галина Алексеевна

ЗАТО Александровск

+7 (8152) 688-639

Дзедич Татьяна Викторовна

Кандалакшский район

+7 (8152) 688-632

Калинина Инна Олеговна

Ковдорский район

+7 (8152) 688-633

Агалакова Анастасия Сергеевна

Ловозерский район

+7 (8152) 688-642

Лисицинская Мария Валерьевна

Кольский район

+7 (8152) 688-631

Ефимова Ирина Викторовна

Печенгский район

+7 (8152) 688-636

Сычёва Людмила Викторовна

Терский район

+7 (8152) 688-643

Глазова Татьяна Ивановна

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