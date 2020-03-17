Мурманскстат начинает подбор переписного персонала для Всероссийской переписи населения 2020 года

Для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Мурманской области необходимо привлечь более полутора тысячи временных работников. Мурманскстат начал подбор переписного персонала для проведения переписных мероприятий на территории региона. Планируется привлечение физических лиц для работы уполномоченными по вопросам переписи, инструкторами и выполнения работ полевого уровня, связанных со сбором первичных статистических данных о населении в следующие сроки:

Категории лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении Сроки привлечения в 2020 году Функции Уполномоченный по вопросам переписи до 20 ноября Организация проведения переписи на территории муниципального образо-вания Инструктор районного уровня до 20 ноября Контролер полевого уровня с 14 сентября по 10 ноября (на 58 дней) Организация работы переписного участка, контроль над работой переписчиков Переписчик счётного участка с 1 по 31 октября (на 31 день) Обход всех жилых помещений счётного участка. Опрос населения, не прошедшего Интернет-перепись, и заполнение переписных листов Переписчик стационарного участка с 1 по 31 октября (на 31 день) Опрос населения и заполнение переписных листов в помещениях стационарных участков. Консультация населения о порядке прохождения переписи

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, к работе по сбору сведений о населении будут привлекаться граждане Российской Федерации старше 18 лет, обладающие коммуникативными навыками и компьютерной грамотностью, прошедшие обучение и успешно сдавшие тестирование.

Для включения в список кандидатов следует позвонить по следующим телефонам: