Мурманскстат напоминает малому бизнесу активно пройти экономическую перепись

В Мурманской области, как и России в целом, проводится экономическая перепись малого и среднего предпринимательства по итогам за 2020 год (Сплошное наблюдение). Одно из достоинств малого предпринимательства – высокая мобильность, позволяющая быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка, – создаёт для органов статистики определённые трудности при их обследовании.

В Мурманской области краткие сведения о результатах своей деятельности должны представить около 9 тысяч малых предприятий (включая микро) и более 15 тысяч индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 15 марта т.г. в органы статистики отчиталась примерно треть предпринимателей региона.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, участие малого бизнеса в Сплошном наблюдении является обязательным. Сбор данных осуществляется преимущественно в электронном виде и к началу апреля т.г. в основном должен завершиться.

До 1 апреля 2021 года сведения по форме № МП-сп (для малых и микропредприятий) и № 1-предприниматель (для индивидуальных предпринимателей) можно представить в электронном виде:

- в системе Web-сбора на сайте Мурманскстата (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи);

- через операторов электронного документооборота (спецоператоров связи).

С 1 марта по 1 мая 2021 года указанные формы можно заполнить на Едином портале государственных услуг (для юридических лиц – при наличии подтверждённой учётной записи и электронной подписи; для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтверждённой учётной записи).

Формы, заполненные в бумажном виде, предоставляются в органы государственной статистики по месту своего нахождения или по почте.

Призываем представителей малого бизнеса активно пройти экономическую перепись и предоставить достоверную информацию о результатах своей предпринимательской деятельности за 2020 год.

Данные респондентов являются конфиденциальными и будут использованы только для формирования официальной статистической информации.

Ознакомиться с официальными документами, в том числе с указаниями по заполнению форм Сплошного наблюдения можно в разделе Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса на официальном сайте Мурманскстата http://murmanskstat.gks.ru.