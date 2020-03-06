Мурманскстат «нарисовал» портрет женщин Мурманской области

Мурманскстат поздравляет милых дам, и особенно наших респондентов и пользователей статистической информации, с Международным женским днём 8 марта!

Для каждого россиянина этот праздник является одним из самых любимых, светлых и добрых. Он символизирует наступление долгожданной весны, появление первых цветов и даёт ещё одну возможность произнести слова любви в адрес представительниц прекрасной половины человечества.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в 2019 году в Мурманской области проживали 388,4 тысячи женщин, что составляет 52 процента от общей численности населения Кольского Заполярья. Перевес обусловлен большей продолжительностью жизни женщин в регионе: они живут в среднем 77 лет, что на 11 лет больше, чем мужчины. Средний возраст наших землячек – 42 года.

Среди занятого населения региона в 2019 году 46 процентов – женщины. В области образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг они составляют подавляющую часть работающих.