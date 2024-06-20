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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.24 15:00

Мурманскстат отмечает снижение цен в мае на овощи, средства связи и услуги гостиниц

Мурманскстат опубликовал сведения об изменении потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области в мае текущего года.

По данным регионального статистического ведомства, в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров отмечено снижение цен на овощи (на 8,7%), муку (на 3,7), мороженую рыбу, кроме сельди (на 3,5), творог (на 2,5), яйца (на 1,4), чай (на 0,8), овощные консервы, макаронные изделия (на 0,7%).

В последний месяц весны увеличились цены на мясо птицы (на 2,3%), мясные консервы (на 1,6), рыбное мороженое филе (на 1,4), рыбные консервы (на 1,3), шоколад и сахаристые кондитерские изделия (на 0,8), масло и жиры, фруктово-ягодные консервы, фрукты и цитрусовые (на 0,7%).

По группам непродовольственных товаров подорожали средства связи (на 4,3%), ювелирные изделия (на 3,0), фарфоро-фаянсовая посуда, инструменты и оборудование (на 2,4), перевязочные материалы (на 1,8), стеклянная посуда (на 1,5), товары для физической культуры спорта и туризма (на 1,3), строительные материалы (на 1,2), трикотажные изделия (на 1,0%).

В этот же период подешевели фотоаппараты (на 1,9%), бытовые стиральные машины (на 1,8%).

По группам услуг возросла стоимость услуг воздушного транспорта (на 40,3%), в сфере зарубежного туризма (на 6,3), экскурсионных (на 4,3), санаторно-оздоровительных (на 3,2), железнодорожного транспорта (на 1,8), фотоателье (на 1,5) химчистки, услуг прачечных (на 1,4), физической культуры и спорта (на 1,2%). Подешевели услуги гостиниц (на 1,8%).

 

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