Мурманскстат пересчитал студентов нашего региона и напомнил о студенческих приметах

25 января мы отмечаем праздник учащейся молодёжи – День студента, имеющий и второе название – «Татьянин день».

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области в 2022/2023 учебном году твёрдость гранита науки проверяют на своих зубах почти 7 тысяч студентов вузов.

По программам подготовки специалистов среднего звена в регионе обучается 15,3 тысячи человек, квалифицированных рабочих и служащих – около трёх тысяч.

В 2021/2022 учебном году высшими учебными заведениями было выпущено 1312 дипломированных специалистов.

Как отмечает статистическое ведомство, неотъемлемый атрибут каждой сессии - студенческие приметы, с некоторыми из них они предлагают ознакомиться на слайдах.