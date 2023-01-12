Мурманскстат подготовил отчёт о социально-экономическом положении региона в январе-ноябре 2022 года в виде диаграмм

Впервые сухой статистический отчёт сопровождают яркие диаграммы, с помощью которых наглядно показаны изменения важных показателей в экономике и социальной сферах нашего региона за отчётный период ушедшего года.

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Надо отметить, что впервые сухой статистический отчёт сопровождают яркие диаграммы, с помощью которых наглядно показаны изменения важных показателей в экономике и социальной сферах нашего региона за отчётный период ушедшего года.

Диаграммы: https://murmanskstat.gks.ru/folder/160380/document/194053