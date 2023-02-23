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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.23 10:00

Мурманскстат поздравляет земляков с Днём защитника Отечества и раскрывает качества сильного пола

В день 23 февраля региональное статистическое ведомство поздравляет всех защитников Отечества - от уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны до каждого мальчика в школе и детском саду. «Такая уж сложилась традиция: ветераны и военные – люди щедрые, им даже радостно поделиться праздником со всем сильным полом страны, если нет другого такого, уравновешивающего всеобщий Женский день. Поэтому 23 февраля мы поздравляем всех мужчин, юношей, мальчиков независимо от того, являются ли они военнослужащими, воинами запаса или теми, кому ещё только предстоит принести присягу Родине, - пишет Мурманскстат.

Специально к Дню защитника Отечества специалисты статучреждения на основе итогов Всероссийской переписи населения 2020 года представили информацию о виновниках праздника.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в нашем регионе на дату переписи (1 октября 2021 года) проживали 314,9 тысячи мужчин, или 47 процентов от общей численности постоянного населения региона.

За 11 лет между двумя последними переписями структура населения по полу в регионе ухудшилась, хотя и незначительно. В 2010 году на каждую 1000 мужчин в регионе приходилось 1096 женщин, в 2020 году – уже 1120. При этом, если в городской местности преобладают женщины, то в сельской – представители сильного пола. В городах и посёлках городского типа на 1000 мужчин приходилось 1144 женщины, в сельских населённых пунктах – 847.   

В Мурманской области среди молодых людей в возрасте до 40 лет преобладают мужчины. Начиная с 40-летнего возраста, лидируют дамы. Средний возраст мужчин – 36,9 года, причём для жителей городской местности этот показатель составил 37,2 года, сельской – 32,5 года.

В нашем северном регионе были переписаны и мужчины-долгожители: 178 человек достигли возраста 90 лет и старше.

Всероссийская перепись населения 2020 года зафиксировала уровень образования жителей региона. Среди представителей сильного пола старше 15 лет, указавших уровень образования, доля лиц, имевших высшее профессиональное образование (включая послевузовское и неполное высшее),  составила 29 процентов, среднее профессиональное – 46, среднее общее – 16, основное общее – 7 процентов. В регионе среди мужчин насчитывалось 442 кандидата и 108 докторов наук.

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