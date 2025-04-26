Мурманскстат приглашает северян принять участие во II Международной статистической викторине «Цифры и факты Победы»

Стартовала II Международная статистическая викторина «Цифры и факты Победы», организованная Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.

Целью проведения викторины является популяризация статистики на пространстве Содружества Независимых Государств и сохранение исторической памяти о героическом подвиге народа большой страны в Великой Отечественной войне, укрепление нерушимой дружбы народов стран Содружества.

Викторина проходит в онлайн-формате в два этапа: первый этап – с 21 по 27 апреля; второй этап – 5 мая.

На первом этапе участникам предлагается ответить вопросы на знание социально-экономических характеристик СССР накануне войны, в военные и послевоенные годы, о работе статистических органов СССР в эти годы, фактов о Великой Отечественной войне, о великих сражениях, городах-героях, потерях советского народа и вкладе союзных республик в общую Победу.

На втором этапе финалисты первого этапа получат творческое задание, по итогам которого будут определены победители викторины.

В викторине может принять участие любой желающий независимо от возраста, образования, социальной принадлежности.

Для участия в викторине необходимо самостоятельно зарегистрироваться. Для регистрации требуется персональный адрес электронной почты участника.

Каждый участник викторины получит именной сертификат. Победители викторины, занявшие первое, второе и третье места награждаются поездкой на III Международный статистический форум СНГ, который состоится 24.09-26.09.2025 в г. Баку (Азербайджанская Республика).

Участники второго этапа викторины, не вошедшие в число призёров, получат именные Дипломы финалистов.

Много полезной информации для успешного прохождения викторины можно узнать, изучив статистический сборник «80 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 1941-1945», подготовленный Статкомитетом СНГ.

Более подробная информация размещена официальном сайте Статкомитета СНГ, по адресу: https://quiz2025.cisstat.org/.