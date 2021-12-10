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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.21 16:30

Мурманскстат приступил к подготовке федерального статистического наблюдения «затраты-выпуск»

Федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и продажу продукции, товаров, работ, услуг (наблюдение) за 2021 год проводится во исполнение распоряжения правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 201-р для информационного обеспечения разработки базовых таблиц «затраты-выпуск». Аналогичное наблюдение проводилось в стране в 2017 году по итогам за 2016 год.

Целью предстоящего наблюдения является получение сведений (первичных статистических данных) о текущих затратах хозяйствующих субъектов в разрезе групп продуктов, сформированных на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2).

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, объектами наблюдения являются юридические лица всех видов экономической деятельности и форм собственности: коммерческие организации сектора нефинансовых корпораций, не являющиеся субъектами малого предпринимательства; бюджетные, автономные, казённые учреждения (далее – некоммерческие организации).

Коммерческие организации будут обследованы в сплошном порядке, некоммерческие – выборочно (выборочная совокупность объектов наблюдения формируется на федеральном уровне и изменению не подлежит).

Система показателей наблюдения представлена:  для коммерческих организаций – в единовременных приложениях № ТЗВ-ХХХ «Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации» к форме федерального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации», дифференцированных по видам экономической деятельности (утверждены приказом Росстата от 22.07.2021 № 437); для некоммерческих организаций – в форме федерального статистического наблюдения № ТЗВ-бюджет «Сведения о расходах бюджетного, автономного и казённого учреждения» (утверждена приказом Росстата от 15.07.2021 № 420).

Срок предоставления респондентами сведений по формам наблюдения за 2021 год в органы государственной статистики – до 15 апреля 2022 года.

Сбор первичных статистических данных наблюдения будет осуществляться исключительно в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи: через Систему сбора отчётности Росстата или специализированных операторов связи.

Полученная информация будет использована исключительно в обобщённом виде без указания контактных сведений и результатов деятельности конкретной организации (учреждения). 

Все информационные материалы по проведению наблюдения (официальные документы, формы отчётности, указания по их заполнению, информационно-справочный инструментарий) размещены на официальном сайте Мурманскстата (https://murmanskstat.gks.ru) в разделе «Статистика/ Переписи и обследования / Федеральное статистическое наблюдение «затраты-выпуск» за 2021 год».

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