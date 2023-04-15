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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.23 15:00

Мурманскстат призывает к бережному отношению к северному лесу

В Мурманскую область пришла весна! Всё чаще хочется поехать на природу с семьей и друзьями и насладиться шашлыком. В преддверии открытия сезона Мурманскстат напоминает о бережном отношении к лесу.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, площадь земель лесного фонда нашего региона составляет более 10 миллионов гектаров, это почти 70 процентов всей территории Кольского полуострова!

Ежегодно для сохранения леса, который страдает от вырубок, насекомых, болезней и самого страшного врага – пожаров в области проводятся лесовосстановительные работы. В 2022 году лесовосстановление земель проходило на площади более 952 гектаров. Естественным путём лес восстановлен на территории 876 гектаров, а на 76 гектарах были высажены саженцы и посеяны семена.

 

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