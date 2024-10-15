Мурманскстат призывает северян к бдительности

Региональное статистическое ведомство, сообщает, что очередная Всероссийская перепись населения пройдёт не ранее 2030 года!

«Уважаемые граждане, сообщаем, что существует группа людей, которая посещает северян по месту жительства, выдавая себя за сотрудников государственных организаций, - сообщает Т.Е. Лапин, руководитель Мурманскстата. - Злоумышленники имеют при себе документы и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей «переписи населения».

Мурманскстат информирует, что в настоящее время перепись населения в стране, в том числе на территории Мурманской области, не проводится.

Разъясняем, что в соответствии с федеральным законом от 25.01.2002 №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» переписная кампания проводится не реже чем один раз в десять лет.

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2021 году, очередная пройдёт не ранее 2030 года. В преддверии данного мероприятия будет организовано обширное информирование жителей страны о самом масштабном статистическом наблюдении.

Для уточнения информации о проведении иных выборочных федеральных статистических наблюдений рекомендуем обращаться в Мурманскстат по телефону 8 (8152) 688-500.

Берегите себя и своих близких!».