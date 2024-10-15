Север помнит: Мурманская область готовится к празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеXVI Международный кинофестиваль «Северный характер» пройдёт в Мурманске с 11 по 17 ноября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.10.24 14:30

Мурманскстат призывает северян к бдительности

Региональное статистическое ведомство, сообщает, что очередная Всероссийская перепись населения пройдёт не ранее 2030 года! 

«Уважаемые граждане, сообщаем, что существует группа людей, которая посещает северян по месту жительства, выдавая себя за сотрудников государственных организаций, - сообщает Т.Е. Лапин, руководитель Мурманскстата. - Злоумышленники имеют при себе документы и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей «переписи населения».

Мурманскстат информирует, что в настоящее время перепись населения в стране, в том числе на территории Мурманской области, не проводится.

Разъясняем, что в соответствии с федеральным законом от 25.01.2002 №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» переписная кампания проводится не реже чем один раз в десять лет.

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2021 году, очередная пройдёт не ранее 2030 года. В преддверии данного мероприятия будет организовано обширное информирование жителей страны о самом масштабном статистическом наблюдении.

Для уточнения информации о проведении иных выборочных федеральных статистических наблюдений рекомендуем обращаться в Мурманскстат по телефону 8 (8152) 688-500.

Берегите себя и своих близких!».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь на заводы: мурманские предприятия стали на 10% чаще размещать вакансии для молодых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 91 копейку, евро прибавляет 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Центр управления регионом: за неделю отмечено снижение числа жалоб по всем тематикам, в том числе и по проблемам с отоплением-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Минздрав России разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика