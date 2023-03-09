Мурманскстат проведёт наблюдение за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций

Мурманскстат в 2023 году проведёт ежегодное федеральное статистическое наблюдение за социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО), зарегистрированными и функционирующими на территории региона, по итогам за 2022 год. Обследование проводится во исполнение федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – федеральный закон №7-ФЗ) и постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №633 «Об организации официального статистического учёта социально ориентированных некоммерческих организаций».

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, цель наблюдения состоит в получении необходимых сведений и формировании на этой основе официальной статистической информации, характеризующей показатели работы СОНКО. Объектами наблюдения (респондентами) являются некоммерческие организации, имеющие организационно правовые формы и осуществляющие виды деятельности, предусмотренные федеральным законом №7-ФЗ (соответственно гл. II и ст. 31.1).

Срок предоставления в установленном порядке первичных данных по форме наблюдения №1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации», утверждённой приказом Росстата от 29.07.2022 №536, – не позднее 1 апреля 2023 года.

С указаниями по заполнению формы №1-СОНКО (включены в бланк формы) можно ознакомиться на сайте Мурманскстата (https://murmanskstat.gks.ru) в разделе: Главная страница / Респондентам / Формы федерального статистического наблюдения.

Источниками сведений для заполнения формы наблюдения являются данные первичных учётных документов, внутренней финансовой отчётности, сметы доходов и расходов, документов бухгалтерского и налогового учёта организации.

По вопросам отражения сведений в форме наблюдения следует обращаться к специалистам Мурманскстата по телефону 8 (8152) 688-532.

Консультации по передаче форм в электронном виде можно получить по телефону 8 (8152) 688-559. Более подробная информация приведена на сайте Мурманскстата в разделе «Респондентам / Статистическая отчётность в электронном виде».

Полученные первичные статистические сведения являются конфиденциальными и будут использоваться исключительно в целях получения официальной статистической информации.