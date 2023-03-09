10 сентября в ряде муниципалитетах Мурманской области состоятся выборы и довыборы в советы депутатовРыбаки наращивают вылов мойвы в Баренцевом море: добыто почти на 15% выше уровня прошлого года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.03.23 13:30

Мурманскстат проведёт наблюдение за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций

Мурманскстат в 2023 году проведёт ежегодное федеральное статистическое наблюдение за социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО), зарегистрированными и функционирующими на территории региона, по итогам за 2022 год. Обследование проводится во исполнение федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – федеральный закон №7-ФЗ) и постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №633 «Об организации официального статистического учёта социально ориентированных некоммерческих организаций».

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, цель наблюдения состоит в получении необходимых сведений и формировании на этой основе официальной статистической информации, характеризующей показатели работы СОНКО. Объектами наблюдения (респондентами) являются некоммерческие организации, имеющие организационно правовые формы и осуществляющие виды деятельности, предусмотренные федеральным законом №7-ФЗ (соответственно гл. II и ст. 31.1).

Срок предоставления в установленном порядке первичных данных по форме наблюдения №1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации», утверждённой приказом Росстата от 29.07.2022 №536, – не позднее 1 апреля 2023 года.

С указаниями по заполнению формы №1-СОНКО (включены в бланк формы) можно ознакомиться на сайте Мурманскстата (https://murmanskstat.gks.ru) в разделе: Главная страница / Респондентам / Формы федерального статистического наблюдения.

Источниками сведений для заполнения формы наблюдения являются данные первичных учётных документов, внутренней финансовой отчётности, сметы доходов и расходов, документов бухгалтерского и налогового учёта организации.

По вопросам отражения сведений в форме наблюдения следует обращаться к специалистам Мурманскстата по телефону 8 (8152) 688-532.

Консультации по передаче форм в электронном виде можно получить по телефону 8 (8152) 688-559. Более подробная информация приведена на сайте Мурманскстата в разделе «Респондентам / Статистическая отчётность в электронном виде».

Полученные первичные статистические сведения являются конфиденциальными и будут использоваться исключительно в целях получения официальной статистической информации.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:25«Притворщики». Художественный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Наукограды». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Государственной Думе одобрили проект, обязывающий банки проверять платежи на мошенничество-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабильны, курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Государственной Думе одобрили проект, обязывающий банки проверять платежи на мошенничество
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика