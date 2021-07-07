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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.21 12:30

Мурманскстат проведёт выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в июле 2021 года будет организовано выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Наблюдение основано на опросе представителей различных групп и слоёв населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации, и проводится один раз в два года, начиная с 2015 года.

Как отмечает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, полученные в ходе наблюдения сведения необходимы для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных услуг в социальной сфере для всех категорий населения.

По итогам последнего наблюдения, прошедшего в 2019 году, почти 80 процентов детей, по мнению родителей, полностью или скорее удовлетворены работой общеобразовательной организации в целом (в 2017 году – почти 85 процентов). Работой поликлиники, к которой прикреплены члены домохозяйства, удовлетворены в полной или не в полной мере почти 72 процента респондентов (в 2017 году – 68 процентов).

Какие оценки северяне дадут в этом году, позволят узнать итоги проведённого статистического обследования. Подробная информация о проведении наблюдения размещена на Интернет-сайте Росстата в разделе Переписи и обследования/ Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам.

В текущем году в целом по России будет опрошено 48 тысяч домашних хозяйств, которые участвуют в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств и регистрируют информацию о своих расходах.

В Мурманской области интервьюеры методом обхода жилых помещений и заполнения анкеты опросят 440 домохозяйств, 120 из которых расположены в областном центре. Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. В случае каких-либо сомнений респонденты смогут воспользоваться номерами телефонов Мурманскстата для получения дополнительной информации о статнаблюдении: +7 (8152) 688-590, 688-593, 688-608, +7-911-310-46-66.

Опрос будет проводиться с учётом необходимости мер обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Мурманскстат заранее благодарит участников опроса и гарантирует, что все ответы, полученные от жителей области, останутся конфиденциальными и будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации.

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