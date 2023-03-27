Мурманскстат проведёт выборочное обследование сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан

С 1 по 10 апреля 2023 года на территории Мурманской области стартует первый из пяти этапов Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

В целом по стране в нём будет задействовано более 115 тысяч хозяйств, в Мурманской области – 754 хозяйства, расположенных в сельской местности на 8 участках наблюдения.

Как отмечает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, данное наблюдение – единственный источник официальной статистической информации о состоянии сельхозпроизводства в хозяйствах населения. В дальнейшем эти данные будут необходимы для расчёта балансов продовольственных ресурсов, объёма и индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, определения посевных площадей и другой информации.

Опрос глав личных подсобных хозяйств проведут специально привлечённые работники – интервьюеры. Ответы будут занесены в электронный бланк на планшетных компьютерах.

Респондентам зададут вопросы о производстве и реализации мяса, молока, яиц, картофеля и других овощей. Спросят об имеющихся земельных участках и посевах сельскохозяйственных культур, плодово-ягодных насаждениях, наличии сельскохозяйственных животных, использовании кормов скоту и птице, запасах продукции, расходах на оплату услуг наёмным работникам.

Каждый интервьюер при посещении личного подсобного хозяйства обязан предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта.

Данные, полученные в результате опроса, не подлежат разглашению и будут использованы только для формирования официальной статистической информации.

Оставшиеся четыре этапа выборочного наблюдения будут проведены с 1 по 10 число в июле, октябре, ноябре и декабре текущего года.