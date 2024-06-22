Мурманскстат проведёт выборочное обследование сельскохозяйственной деятельности ЛПХ граждан

С 25 июня по 11 июля 2024 года на территории Мурманской области продолжится выборочное обследование сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

Данное наблюдение — единственный источник официальной статистической информации о состоянии сельхозпроизводства в хозяйствах населения. В дальнейшем эти данные будут необходимы для расчёта балансов продовольственных ресурсов, объёма и индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, определения посевных площадей и другой информации.

Опрос глав личных подсобных хозяйств проведут специально привлечённые работники — интервьюеры. Ответы опрашиваемых будут занесены в электронный бланк на планшетных компьютерах. Респондентам зададут вопросы о производстве и реализации мяса, молока, яиц, картофеля и других овощей. Спросят об имеющихся земельных участках и посевах сельскохозяйственных культур, плодово-ягодных насаждениях, наличии сельскохозяйственных животных, использовании кормов скоту и птице, запасах продукции, расходах на оплату услуг наёмным работникам.

Каждый интервьюер при посещении личного подсобного хозяйства обязан предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Данные, полученные в результате опроса, не подлежат разглашению и будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации.

Оставшиеся этапы выборочного наблюдения будут проведены: с 25 сентября по 11 октября, 25 октября по 11 ноября и 25 ноября по 11 декабря текущего года.

Более подробные сведения о проведении наблюдения на территории Мурманской области можно получить в Мурманскстате по телефонам: 8 (8152) 688-545, 688-566.