Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей

В октябре и ноябре текущего года одновременно с обследованием рабочей силы в Российской Федерации пройдёт выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ), которое с 2013 года проводится ежегодно.

Опросная анкета содержит вопросы о наличии в домохозяйствах персонального компьютера, доступа к сети Интернет. Интервьюеров также будет интересовать, как часто и для каких целей (личных или профессиональных) респонденты используют компьютер и Интернет на работе и дома, уровень навыков в области ИКТ.

Результаты опроса помогут оценить уровень доступности сети Интернет для населения и удовлетворённость получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Полученные сведения будут использованы для мониторинга хода реализации государственной программы «Информационное общество», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, по данным последнего наблюдения 2020 года, 82 процента домашних хозяйств Мурманской области имели персональный компьютер, а 85 процентов – доступ к сети Интернет. По этим показателям наш регион традиционно занимает второе место среди субъектов Северо-Западного федерального округа после г. Санкт-Петербурга.

Для выхода в Интернет население всё больше использует мобильные телефоны или смартфоны, устройства для чтения электронных книг (в 2020 году – 83 процента домохозяйств области, в 2019 году – 78 процентов) и мобильные компьютеры (63 и 53 процента соответственно).

Жители региона активно пользуются сетью Интернет – 81 процент выходили в сеть каждый день или почти каждый день (в среднем по России и Северо-Западному федеральному округу – 72 процента).

Из общей численности лиц в возрасте 15-72 лет, обратившихся в органы государственной власти и местного самоуправления Мурманской области за предоставлением государственных и муниципальных услуг, 70 процентов получили их через Интернет. Чаще всего население использовало сеть для получения услуг здравоохранения, налоговой службы, МВД и ГИБДД.

Около половины жителей региона использовали Интернет для заказа товаров и услуг (второе место по Северо-Западному федеральному округу).

В текущем году по всей территории страны будет опрошено около 150 тысяч человек в возрасте 15 лет и старше, в Мурманской области – около 1100 человек, проживающих в восьми городских и шести сельских населённых пунктах.

Опрос в домохозяйствах пройдёт в периоды с 11 по 17 октября и с 15 по 21 ноября с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявлять удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. О полномочиях интервьюера и иную дополнительную информацию о проведении обследования можно получить в Мурманскстате по телефонам в Мурманске: 8 (8152) 688-569 и 688-575.

Мурманскстат гарантирует, что все сведения, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.