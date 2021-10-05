Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октябряКрупнейшим разделом в бюджете 2022 года будет социальная политика, за ним – затраты на оборону
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.10.21 14:00

Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей

В октябре и ноябре текущего года одновременно с обследованием рабочей силы в Российской Федерации пройдёт выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ), которое с 2013 года проводится ежегодно.

Опросная анкета содержит вопросы о наличии в домохозяйствах персонального компьютера, доступа к сети Интернет. Интервьюеров также будет интересовать, как часто и для каких целей (личных или профессиональных) респонденты используют компьютер и Интернет на работе и дома, уровень навыков в области ИКТ.

Результаты опроса помогут оценить уровень доступности сети Интернет для населения и удовлетворённость получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Полученные сведения будут использованы для мониторинга хода реализации государственной программы «Информационное общество», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, по данным последнего наблюдения 2020 года, 82 процента домашних хозяйств Мурманской области имели персональный компьютер, а 85 процентов – доступ к сети Интернет. По этим показателям наш регион традиционно занимает второе место среди субъектов Северо-Западного федерального округа после г. Санкт-Петербурга.

Для выхода в Интернет население всё больше использует мобильные телефоны или смартфоны, устройства для чтения электронных книг (в 2020 году – 83 процента домохозяйств области, в 2019 году – 78 процентов) и мобильные компьютеры (63 и 53 процента соответственно). 

Жители региона активно пользуются сетью Интернет – 81 процент выходили в сеть каждый день или почти каждый день (в среднем по России и Северо-Западному федеральному округу – 72 процента).

Из общей численности лиц в возрасте 15-72 лет, обратившихся в органы государственной власти и местного самоуправления Мурманской области за предоставлением государственных и муниципальных услуг, 70 процентов получили их через Интернет. Чаще всего население использовало сеть для получения услуг здравоохранения, налоговой службы, МВД и ГИБДД.

Около половины жителей региона использовали Интернет для заказа товаров и услуг (второе место по Северо-Западному федеральному округу).

В текущем году по всей территории страны будет опрошено около 150 тысяч человек в возрасте 15 лет и старше, в Мурманской области – около 1100 человек, проживающих в восьми городских и шести сельских населённых пунктах.

Опрос в домохозяйствах пройдёт в периоды с 11 по 17 октября и с 15 по 21 ноября с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявлять удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. О полномочиях интервьюера и иную дополнительную информацию о проведении обследования можно получить в Мурманскстате по телефонам в  Мурманске: 8 (8152) 688-569 и 688-575.

Мурманскстат гарантирует, что все сведения, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
Андрей Сычев, Мурманск - История: Видеостудия "КРЕАТОН".
04.10.21 16:15
Здравствуйте. Выражаю свое мнение и мнение патриотически настроенных депутатов Совета депутатов города-героя, членов уважаемой мурманчанами партии "Единая Россия": Меркушевой, Климовой и Хабарова. Сид
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Семейный альбом». Художественный сериал, 8 серия (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовый маркетплейс расширил список услуг, доступных для мурманчан-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 46 копеек, доллар потерял почти 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Реконструкция сетевого хозяйства в ЗАТО г.Заозерск повысит надёжность теплоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика