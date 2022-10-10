Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей

В октябре и ноябре 2022 года одновременно с обследованием рабочей силы в Российской Федерации пройдёт выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ). С 2013 года наблюдение проводится ежегодно.

Результаты данного опроса помогают оценить уровень грамотности населения в области ИКТ, доступности сети Интернет и удовлетворённости получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Полученные сведения используются для мониторинга хода реализации государственной программы «Информационное общество», Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, по данным последнего наблюдения 2021 года, 82 процента домашних хозяйств Мурманской области имели персональный компьютер, а 89 процентов – доступ к сети Интернет. По первому показателю наш регион традиционно занимает второе место среди субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) после г. Санкт-Петербурга, а по второму – лидирует.

Самым популярным средством для выхода в Интернет для населения служат мобильные телефоны или смартфоны (в 2021 году – 87 процентов домохозяйств области) и мобильные компьютеры (59 процентов).

Жители региона активно пользовались сетью Интернет: 86 процентов выходили в сеть каждый день или почти каждый день (в среднем по России и СЗФО – 77 процентов).

Из общей численности лиц в возрасте 15-72 лет, обратившихся в органы государственной власти и местного самоуправления Мурманской области за предоставлением государственных и муниципальных услуг, 77 процентов получили их через Интернет. С каждым годом увеличивается доля населения, использующего Интернет для получения услуг налоговой службы, здравоохранения, ЖКХ, МВД и ГИБДД, социального обеспечения и образования.

Почти две трети жителей региона использовали Интернет для заказа товаров и услуг (первое место по СЗФО).

В текущем году по всей территории страны будет опрошено около 150 тысяч человек в возрасте 15 лет и старше, в Мурманской области – около 1100 человек, проживающих в семи городских и шести сельских населённых пунктах.

Опрос в домохозяйствах пройдёт в периоды с 17 по 23 октября и с 14 по 20 ноября с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявлять удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. О полномочиях интервьюера и иную дополнительную информацию о проведении обследования можно получить в Мурманскстате по телефонам: 8 (8152) 688-569, 688-575.

Мурманскстат гарантирует, что все сведения, полученные от жителей региона, будут использованы исключительно для статистических целей при условии обезличивания персональных данных.