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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.23 14:00

Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети Интернет

В сентябре 2023 года в России стартует выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ). Наблюдение проводится ежегодно с 2013 года одновременно с обследованием рабочей силы.

Результаты обследования помогают оценить уровень грамотности населения в области ИКТ, использования сети Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, заказа товаров и услуг, а также влияние информационных технологий и ин-формационно-телекоммуникационных сетей на жизнь россиян. Полученные сведения используются для оценки результатов реализации государственной программы «Информационное общество».

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, по итогам наблюдения 2022 года, 79% домашних хозяйств Мурманской области имели персональный компьютер, а 88% – доступ к сети Интернет. По этим показателям наш регион занял второе место среди субъектов Северо-Западного федерального округа и первое место – по использованию для выхода в сеть Интернет мобильных устройств (ноутбук, нетбук, мобильный телефон или смартфон и др.)

Жители Мурманской области являются активными пользователями Интернета: 86 процентов выходили в сеть каждый день или почти каждый день (в среднем по России и СЗФО – 80). Для обеспечения кибербезопасности 87 процентов юзеров применяли средства защиты информации: антивирусы, антиспамовые фильтры, средства родительского контроля.

Из общей численности лиц в возрасте 15-72 лет, обратившихся в органы государственной власти и местного самоуправления Мурманской области за предоставлением государственных и муниципальных услуг, 73 процента получили их через Интернет. В основном это услуги налоговой службы, здравоохранения, МВД и ГИБДД, образования и социального обеспечения, ЖКХ. Почти две трети жителей региона использовали Интернет для заказа товаров и услуг (первое место по СЗФО).

В текущем году по всей территории страны будет опрошено 150 тысяч человек в возрасте 15 лет и старше, в Мурманской области – около 1100 человек, проживающих в восьми городских и шести сельских населённых пунктах.

Опрос в домохозяйствах пройдёт с 18 по 24 сентября и с 16 по 22 октября.

Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявлять удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Более подробную информацию о наблюдении можно получить по телефонам: 8 (8152) 688-569, 688-575.

Мурманскстат гарантирует конфиденциальность полученных от населения сведений и использование их исключительно для формирования официальной статистической информации.

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