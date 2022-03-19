ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многоразовые подгузники, День слона и самый большой в мире веганский тортТатьяна Кусайко: «От всего сердца поздравляю с Днём моряка всех, кто связал свою жизнь с подводным флотом России!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.03.22 10:00

Мурманскстат рассчитал дорогу в тридевятое царство

Какие в России самые любимые числа, как древние славяне учитывали своё движимое и недвижимое имущество, где искать тридевятое государство – эти и другие интересные факты можно узнать на выставке Мурманскстата «Статистика устами народа». Она открыта в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, которым объявлен 2022 год.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель регионального статистического ведомства, выставка посвящена истории русских числительных, имеющих особое значение в русском фольклоре. Наши далёкие предки осмысливали число как определённое количество каких-либо конкретных предметов – «два дома», «семь быков». Лишь постепенно ими стало осознаваться число само по себе, независимо от предметов и лиц. В IX веке братья Кирилл и Мефодий создали кириллическую нумерацию, и долгое время славяне передавали на письме число не цифрой, а буквой. Привычные для нас десять цифр ввёл в обиход российский император Пётр I.

Древнерусские имена детям давали не по святцам, а по порядку рождения детей на свет: Первуш, Второк, Третьяк, Четвертак. То есть, первыми именами древних славян были числительные, которые впоследствии стали фамилиями. Например, известный советский хоккеист, вратарь, тренер Владислав Третьяк.

Тройка на Руси считалась священным числом. Религия древних была тесно связана с явлениями природы. Они видели, что вселенная состоит из неба, земли и воды. Наблюдали три измерения в пространстве: ширину, длину и высоту; во времени: прошедшее, настоящее, будущее. Поэтому деление на три они положили в основу своих размышлений о мире. В русских сказаниях и былинах чаще других можно встретить число «три»: три желания, три попытки, три головы у чудища, три царства – золотое, серебряное и медное, а на страже границ Руси стояли три богатыря.

Семь – таинственное число, в нём есть некое волшебство. Семь дней в неделе, семь чудес на свете, семь бед – один ответ, семеро одного не ждут, семи пядей во лбу. Пословиц и поговорок с числительным «семь» немало. Чем это объяснить? Примерно четыре тысячи лет назад у древних народов появились первые астрономические познания. Они наблюдали на небе семь планет: Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Было замечено, что лунный месяц равен 28 суткам, разделили его на четыре равные части, посвятив каждый день недели одному из семи божеств. Так возникла семидневная неделя или седмица, которая дошла и до нашего времени. Первый день недели считался днём Сварога, вторник или Див-день – посвящён богине Ладе, Тритейник (среда) – Велесу, четверг – Перунов день, пятница – день богини Макоши, покровительницы женщин, шестица – Купало-день. Венцом седмицы является Неделя (когда ничего не делали – отдыхали) или Световидов день, посвящённый солнечному Даждьбогу.

В русских сказках герой отправляется в тридевятое царство, в тридесятое государство. Где же оно располагалось? Оказалось, не слишком далеко, и визы туда не потребуется. Только дойти не получится, потому что оно находится на Луне. Загадка разгадывается просто: если 3 х 9 и умножить на диаметр Земли, то мы получим 363104 километра. Это минимальное расстояние до Луны или перигей. Если 30 умножить на диаметр Земли, то получится 405696 километров, то есть наибольшее расстояние между Землёй и естественным спутником нашей планеты (апогей).

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:30«Ромео и Джульетта». Художественный фильм (12+)23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)01:20Концерт Михаила Задорнова «Умом Россию никогда!». (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в тройку февральских лидеров по росту цен вошли: свежие огурцы, средства связи и услуги в сфере зарубежного туризма-PRO Валюту (16+)Курс евро упал на 1,53 рубля, доллар снизился почти на 85 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 и 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко назвала своевременным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика