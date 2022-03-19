Мурманскстат рассчитал дорогу в тридевятое царство

Какие в России самые любимые числа, как древние славяне учитывали своё движимое и недвижимое имущество, где искать тридевятое государство – эти и другие интересные факты можно узнать на выставке Мурманскстата «Статистика устами народа». Она открыта в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, которым объявлен 2022 год.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель регионального статистического ведомства, выставка посвящена истории русских числительных, имеющих особое значение в русском фольклоре. Наши далёкие предки осмысливали число как определённое количество каких-либо конкретных предметов – «два дома», «семь быков». Лишь постепенно ими стало осознаваться число само по себе, независимо от предметов и лиц. В IX веке братья Кирилл и Мефодий создали кириллическую нумерацию, и долгое время славяне передавали на письме число не цифрой, а буквой. Привычные для нас десять цифр ввёл в обиход российский император Пётр I.

Древнерусские имена детям давали не по святцам, а по порядку рождения детей на свет: Первуш, Второк, Третьяк, Четвертак. То есть, первыми именами древних славян были числительные, которые впоследствии стали фамилиями. Например, известный советский хоккеист, вратарь, тренер Владислав Третьяк.

Тройка на Руси считалась священным числом. Религия древних была тесно связана с явлениями природы. Они видели, что вселенная состоит из неба, земли и воды. Наблюдали три измерения в пространстве: ширину, длину и высоту; во времени: прошедшее, настоящее, будущее. Поэтому деление на три они положили в основу своих размышлений о мире. В русских сказаниях и былинах чаще других можно встретить число «три»: три желания, три попытки, три головы у чудища, три царства – золотое, серебряное и медное, а на страже границ Руси стояли три богатыря.

Семь – таинственное число, в нём есть некое волшебство. Семь дней в неделе, семь чудес на свете, семь бед – один ответ, семеро одного не ждут, семи пядей во лбу. Пословиц и поговорок с числительным «семь» немало. Чем это объяснить? Примерно четыре тысячи лет назад у древних народов появились первые астрономические познания. Они наблюдали на небе семь планет: Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Было замечено, что лунный месяц равен 28 суткам, разделили его на четыре равные части, посвятив каждый день недели одному из семи божеств. Так возникла семидневная неделя или седмица, которая дошла и до нашего времени. Первый день недели считался днём Сварога, вторник или Див-день – посвящён богине Ладе, Тритейник (среда) – Велесу, четверг – Перунов день, пятница – день богини Макоши, покровительницы женщин, шестица – Купало-день. Венцом седмицы является Неделя (когда ничего не делали – отдыхали) или Световидов день, посвящённый солнечному Даждьбогу.

В русских сказках герой отправляется в тридевятое царство, в тридесятое государство. Где же оно располагалось? Оказалось, не слишком далеко, и визы туда не потребуется. Только дойти не получится, потому что оно находится на Луне. Загадка разгадывается просто: если 3 х 9 и умножить на диаметр Земли, то мы получим 363104 километра. Это минимальное расстояние до Луны или перигей. Если 30 умножить на диаметр Земли, то получится 405696 километров, то есть наибольшее расстояние между Землёй и естественным спутником нашей планеты (апогей).