Мурманскстат разыгрывает уникальный статистический сборник

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Как сообщает региональное статистическое ведомство, на 130 страницах статистического сборника с помощью цифр и фактов представлено прошлое и настоящее Мурманска. Листая страницы сборника, можно совершить путешествие длиною в век! Наблюдать рождение и становление города, стать свидетелем тех испытаний, которые выпали на его долю во время Великой Отечественной войны, увидеть, как усилиями мурманчан он восстал из руин и, наконец, окунуться в наш век.

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