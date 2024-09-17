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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 13:00

Мурманскстат с 16 по 22 сентября и с 14 по 20 октября проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»

В сентябре в России стартовало выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ). Наблюдение проводится ежегодно с 2013 года одновременно с обследованием рабочей силы.

Результаты обследования помогают оценить уровень грамотности населения в области ИКТ, использования сети «Интернет» для получения государственных и муниципальных услуг, заказа товаров и услуг, а также влияние информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей на жизнь россиян. Полученные сведения используются для оценки результатов реализации государственной программы «Информационное общество».

Как сообщает руководитель Мурманскстата Т.Е. Лапин, по итогам наблюдения 2023 года, 84 процента домашних хозяйств Мурманской области имели персональный компьютер, но по популярности для выхода в Интернет лидировали мобильные устройства (мобильные телефоны или смартфоны). В регионе 89 процентов домашних хозяйств обладали широкополосным доступом в сеть, по этому показателю Мурманская область занимала первое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

Жители Мурманской области являются активными пользователями Интернета: 83 процента выходили в сеть каждый день или почти каждый день (в среднем по России – 82, СЗФО – 80 процентов). Защита информации в Сети стала необходимостью: 93 процента опрошенных применяли антивирусы, антиспамовые фильтры и средства родительского контроля.

Из общей численности лиц в возрасте 15-72 лет, обратившихся в органы государственной власти и местного самоуправления Мурманской области за предоставлением государственных и муниципальных услуг, 80 процентов получили их через Интернет. В основном это получение информации, осуществление обязательных платежей (уплата пошлин, налогов, штрафов), отправка заполненных форм заявлений и других документов в электронном виде, скачивание типовых бланков форм для заполнения, получение уведомлений о статусе исполнения госуслуги. Почти две трети жителей региона использовали Интернет для заказа товаров и услуг (первое место по СЗФО).

В текущем году по всей территории страны будет опрошено 150 тысяч человек в возрасте 15 лет и старше, в Мурманской области – около 1100 человек, проживающих в тринадцати населённых пунктах региона.

Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявлять удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Более подробную информацию о наблюдении можно получить по телефонам: 8 (8152) 688-569, 688-575. Мурманскстат гарантирует конфиденциальность полученных от населения сведений и использование их исключительно для формирования официальной статистической информации.

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