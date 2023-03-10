Мурманскстат: шесть фактов о Хибинах – каменном цветке

Кольская земля с давних пор манит путешественников и любителей тайн. Горы Хибины – настоящий бриллиант Мурманской области, самый крупный горный массив региона, образованный около 390 миллионов лет назад.

Кольская земля с давних пор манит путешественников и любителей тайн. Горы Хибины – настоящий бриллиант Мурманской области, самый крупный горный массив региона, образованный около 390 миллионов лет назад.

А вы знали, что Хибинский массив из космоса выглядит, как каменный цветок, раскрывший лепестки навстречу северному солнцу?

В песне Владимира Высоцкого звучало, что «лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал», поэтому Мурманскстат представляет 6 фактов о Хибинах.

Кстати, специалисты этого ведомства рекомендуют посетить одну из старейших горных систем России в марте – в разгар горнолыжного сезона. Любители активного спорта смогут прокатиться на горных лыжах, сноуборде, снегоходах, ватрушках и насладиться чудесным видом.

Фото: https://vk.com/feed?q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0§ion=search