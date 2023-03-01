Мурманскстат сообщает о смерти В.Н. Морозова

Сотрудники территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области с глубоким прискорбием сообщают о безвременной кончине Вячеслава Николаевича Морозова и выражают искренние соболезнования родным и близким: «Ушёл из жизни замечательный человек, ответственный руководитель, возглавлявший Мурманскстат с 2004-го по 2022 годы.

Высокий профессионализм и преданное служение делу, отзывчивое и внимательное отношение к сотрудникам снискали Вячеславу Николаевичу заслуженные авторитет и уважение.

Светлая память о нём сохранится в наших сердцах».

Прощание с В.Н. Морозовым состоится в траурном зале Мурманской областной больницы (ул. Радищева, 29/1) 2 марта в 14.30.