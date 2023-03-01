Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 10:45
Мурманскстат сообщает о смерти В.Н. Морозова
Сотрудники территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области с глубоким прискорбием сообщают о безвременной кончине Вячеслава Николаевича Морозова и выражают искренние соболезнования родным и близким: «Ушёл из жизни замечательный человек, ответственный руководитель, возглавлявший Мурманскстат с 2004-го по 2022 годы.
Высокий профессионализм и преданное служение делу, отзывчивое и внимательное отношение к сотрудникам снискали Вячеславу Николаевичу заслуженные авторитет и уважение.
Светлая память о нём сохранится в наших сердцах».
Прощание с В.Н. Морозовым состоится в траурном зале Мурманской областной больницы (ул. Радищева, 29/1) 2 марта в 14.30.
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Виктор
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