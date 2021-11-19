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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.21 09:30

Мурманскстат выявил лидеров по росту цен в октябре текущего года

По предварительным данным Мурманскстата, в октябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем из продовольственных товаров значительно подорожали свежие помидоры и огурцы (соответственно на 39,1% и 35,1%), апельсины (на 21,7), картофель (на 18,9), бананы (на 15,0%). Возросли цены на куриные яйца (на 13,7%), варенье, джем, повидло (на 4,7), сливочное масло (на 2,7), мясопродукты, макаронные и крупяные изделия (на 2,0), сахар-песок (на 1,7), овощные консервы, хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,4), сыр (на 1,3), молоко и молочную продукцию (на 1,1%).

Снизились цены на морковь (на 8,4%), лимоны (на 7,5), яблоки (на 5,6), свежую белокочанную капусту (на 4,8), виноград (на 3,3), поваренную пищевую соль (на 2,1), репчатый лук (на 1,5), водку (на 1,3), подсолнечное масло (на 1,1%).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на меха и меховые изделия (на 6,0%), ковры и ковровые изделия (на 4,9), домашнюю обувь (на 2,7), нитки (на 2,6), резиновую обувь (на 1,7), постельное белье, электротовары и другие бытовые приборы (на 1,6), металлическую посуду, детскую обувь (на 1,4), детскую одежду, телерадиотовары, моющие и чистящие средства (на 1,1%).

Среди услуг наиболее увеличилась плата за проживание в гостинице 4*-5* (на 13,9%). Кроме того, возросла стоимость услуг физической культуры и спорта (на 4,2%), образования (на 1,9), медицинских (на 1,4) и банков (на 1,3%). 

Среди услуг связи повысилась плата за пересылку простой посылки внутри России (на 3,0%).

На пассажирском транспорте возросла стоимость полёта в салоне экономического класса самолёта (на 5,3%) и проезда в маршрутном такси (на 3,6%). Стоимость проезда на железнодорожном транспорте снизилась (на 4,5%). Снижение цен наблюдалось на услуги в сфере зарубежного туризма (в среднем на 3,7%).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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