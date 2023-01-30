Мурманскстат занял лидерское место в одной из номинаций конкурса «Лучшие практики Росстата»

Подведены итоги корпоративного конкурса «Лучшие практики Росстата». Это ежегодный конкурс, где управления центрального аппарата и территориальные органы статистики представляют реализованные в течении года проекты.

На конкурс в конце 2022 года поступило 375 заявок – почти в два раза больше, чем годом ранее. Из поступивших проектов выявили победителей в 11 номинациях, отметив в каждой по одной работе.

В номинации «Развитие вычислительной и сетевой инфраструктуры» Мурманскстат занял I место за проект «Облачная IT-инфраструктура: виртуальный ЦОД Мурманскстата». Авторами проекта стали временно исполняющий обязанности руководителя Мурманскстата Лапин Т.Е. и начальник отдела информационных ресурсов и технологий Вотинов М.В.

Создание проекта продиктовано следующими обстоятельствами. В настоящее время большое количество информационных ресурсов и систем обладает ёмкими техническими требованиями, которым не всегда соответствуют рабочие станции сотрудников территориальных органов. Часто работа специалистов в государственных информационных системах (ГИС), построение сложных презентаций и даже открытие некоторых сайтов вызывает трудность, связанную с производительностью персонального компьютера (ПК).

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, для решения вышеописанных проблем Мурманскстат разработал и начал успешное применение практики использования виртуального Центра обработки данных (ЦОД) на базе серверного оборудования сегмента ИВС Росстата в Мурманскстате. Внедрение данного проекта позволяет обеспечить функционирование ресурсоёмких информационных ресурсов и систем на рабочих станциях сотрудников Мурманскстата.

Этапы внедрения новой практики заключались в следующем. Во-первых, проведён анализ текущей потребности специалистов в рабочих местах повышенной производительности. Следующим шагом стало выполнение на базе имеющегося оборудования разработки ЦОД Мурманскстата, состоящего из двух кластеров: виртуального – на базе ПО oVirt и физического – на базе ПК повышенной производительности.

В прошедшем году практика успешно внедрена в Мурманскстате. Ожидается, что эффектом от её применения станет рост производительности труда и выравнивание рабочей загрузки по функциям и рабочим местам. Кроме того, повысится гибкость IT-инфраструктуры Мурманскстата.

Немаловажным фактором является то, что новшество не потребует дополнительных затрат, так как реализуется на базе централизованно поставляемого клиентского и серверного оборудования. Мурманскстат готов обеспечить консультационную и технологическую поддержку территориальным органам Росстата, заинтересовавшимся во внедрении новой практики.