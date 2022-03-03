Мурманскстатом проводится подготовительная работа к проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции, товаров, работ, услуг

Мурманскстат осуществляет подготовительную работу к проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции, товаров, работ, услуг (далее – наблюдение) за 2021 год во исполнение распоряжения правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 201-р для информационного обеспечения разработки базовых таблиц «затраты-выпуск». Аналогичное наблюдение проводилось в стране в 2017 году по итогам за 2016 год.

Целью наблюдения является получение сведений о текущих затратах хозяйствующих субъектов в разрезе групп продуктов, сформированных на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2).

Объектами наблюдения являются юридические лица всех видов экономической деятельности и форм собственности:

- коммерческие организации сектора нефинансовых корпораций, не являющиеся субъектами малого предпринимательства;

- бюджетные, автономные, казённые учреждения (далее – некоммерческие организации).

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, коммерческие организации будут обследованы в сплошном порядке, некоммерческие – выборочно (выборочная совокупность объектов наблюдения формируется на федеральном уровне и изменению не подлежит).

Система показателей наблюдения представлена:

- для коммерческих организаций – в единовременных приложениях № ТЗВ-ХХХ «Сведения о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации» к форме федерального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации», дифференцированных по видам экономической деятельности (утверждены приказом Росстата от 22.07.2021 № 437);

- для некоммерческих организаций – в форме федерального статистического наблюдения № ТЗВ-бюджет «Сведения о расходах бюджетного, автономного и казённого учреждения» (утверждена приказом Росстата от 15.07.2021 № 420).

Срок предоставления сведений по формам наблюдения за 2021 год в органы государственной статистики – 15 апреля 2022 года.

Сбор первичных статистических данных наблюдения будет осуществляться исключительно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Консультации по передаче отчётности в электронном виде можно получить по телефону 8 (8152) 688-599. Более подробная информация приведена на сайте Мурманскстата в разделе «Респондентам / Статистическая отчётность в электронном виде».

Со всеми информационными материалами по проведению наблюдения (официальными документами, формами отчётности, указаниями по их заполнению, информационно-справочным инструментарием, разработанным для облегчения заполнения форм) можно ознакомиться и получить их в рубрике Переписи и обследования / Федеральное статистическое наблюдение «затраты-выпуск», размещённой на главной странице сайта Мурманскстата.