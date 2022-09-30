Мурманску скоро 106 лет! Город-герой не сдаёт позиций

Мурманск 4 октября отметит День города, ему исполнится 106 лет. За свой бурный век город-герой Мурманск достиг немалых высот и по праву считается одним из наиболее развитых городов севера России. В период возрождения интереса к Арктике столица Кольского Заполярья и регион в целом приобретают всё более важное значение для страны.

Специалисты Мурманскстата к праздничной дате подготовили небольшой обзор о столице Кольского полуострова, экономике и людях города-героя. Как сообщает врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В.А. Кудицкая, на начало 2022 года в областном центре проживали 279,1 тысячи человек (39 процентов населения региона), из них 128,7 тысячи мужчин и 150,4 тысячи женщин (соответственно 46 и 54 процента от общей численности населения). Средний возраст жителей – 40,8 года.

Жилищный фонд города к началу 2022 года составил 7,5 миллиона квадратных метров. На одного жителя приходилось 28 квадратных метров общей площади жилых помещений. Протяжённость улиц, проездов и набережных в городе составила 246 километров, автомобильных дорог с твёрдым покрытием – 179 километров.

Город-герой Мурманск является крупным административным и промышленным центром, на его территории на начало 2022 года учтено в Статистическом регистре Росстата 8,7 тысячи юридических лиц и почти 8 тысяч индивидуальных предпринимателей (соответственно 63 и 50 процентов от общего количества в целом по области).

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций всех видов экономической деятельности (без малых и микропредприятий) в 2021 году составил 282 миллиарда рублей – пятая часть от значения по области в целом.

Розничная торговля в городе в 2021 году осуществлялась в 1,6 тысячи магазинах и павильонах, посетителям предлагали товары 2 гипермаркета и 45 супермаркетов. За 2021 год оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) достиг 61,4 миллиарда рублей – 32 процента регионального оборота.

В Мурманске насчитывалось более 340 столовых, закусочных, ресторанов и кафе. Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2021 году составил шестую часть от регионального – чуть менее 3 миллиардов рублей.

В областном центре расположено 600 объектов бытового обслуживания. Объём платных услуг населению, оказанных организациями (без учёта малого бизнеса), в 2021 году превысил 24 миллиарда рублей (37 процентов объёма платных услуг в целом по области).

В системе здравоохранения на начало 2022 года действовало 160 лечебно-профилактических организаций и их подразделений. Для юных и маленьких северян распахнуты двери 52 общеобразовательных и 68 дошкольных организаций.

Мурманск – культурный центр области: посетителей ждут три профессиональных театра, два музея, широкая сеть общедоступных библиотек, для любителей музыки открыта филармония.

Разнообразна спортивная жизнь города: в нём насчитывается 505 спортивных сооружений, в том числе 144 спортивных зала, 11 плавательных бассейнов, легкоатлетический манеж. В 11 детско-юношеских спортивных школах занимается 6,3 тысячи юных спортсменов.