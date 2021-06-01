Мурманскую авиабазу пополнили 10 десантников-пожарных

31 мая в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года прошла воздушная тренировка новых специалистов Мурманской авиабазы по спускам на специальных устройствах с вертолёта Ми-8.

10 человек из разных районов Мурманской области прошли теоретическое и практическое обучение в ФБУ «Авиалесоохрана». Вчера в ходе тренировки сотрудники под руководством опытных инструкторов отрабатывали навыки десантирования с вертолета в лесные массивы и умения, необходимые для оперативного развертывания работ по тушению пожаров. За 2,5 часа тренировки каждым было выполнено по семь спусков, что позволило получить разрешение для работы в новом пожароопасном сезоне.

Напомним, что 5 и 6 мая свою квалификацию успешно подтвердили 24 десантника – пожарных.

«У всех инструкторов большой опыт в тушении лесных пожаров, тем не менее, все они ежегодно перед пожароопасным сезоном проходят теоретическую, практическую переподготовку и помогают вновь прошедшим обучение сотрудникам. Отработка навыков десантирования в дальнейшем позволит оперативно и правильно совершать свои действия при спусках с вертолета на тушении лесных пожаров», – добавил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Основная задача десантников-пожарных – ликвидировать пожар там, куда не может проехать специализированная техника. До очага возгорания они добираются на вертолетах и с помощью спусковых устройств спускаются на землю при зависании вертолетов на высоте около 25 метров .

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области напоминает гостям и жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Об обнаружении лесных пожаров сообщайте по телефону «Прямой линии» лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по телефону 8-911-338-61-31.