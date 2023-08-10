С целью повышения качества оказываемых ветеринарных услуг населению Мурманской области, а также для расширения их спектра, в Мурманскую городскую ветеринарную лечебницу поступило новое диагностическое оборудование – ветеринарный аппарат для проведения ультразвуковой диагностики экспертного класса в комплекте с датчиками.

Оборудование оснащено профессиональными пресетами ветеринарных исследований, увеличен монитор и расширен кардиопакет.

В настоящее время осуществляется обучение ветеринарных специалистов для проведения ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы у животных.

Как сообщает региональный комитет по ветеринарии, в скором времени ветеринарными врачами Мурманской городской ветеринарной лечебницы в практику будет введена новая услуга по проведению скринингового и расширенного исследования сердца домашних любимцев. Это позволит на ранних стадиях выявлять заболевания питомцев и своевременно их лечить.

Фото: https://gov-murman.ru