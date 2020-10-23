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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 10:00

Мурманскую область на финальном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Победа» будут представлять ребята из г.Апатиты

В Мурманске на базе регионального центра дополнительного образования «Лапландия» завершился региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Победа». За право представлять Мурманскую область на федеральном уровне состязались 120 ребят из различных образовательных организаций.

Членам судейской коллегии, состоящей из представителей заполярной Росгвардии, Северного флота, регионального МЧС, а также других силовых и образовательных ведомств, предстояло оценить навыки участников в строевой и общевойсковой подготовке, а также знание ими аспектов оказания доврачебной помощи.

«Мы должны уделять огромное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также подготовки их к военной службе. Такими мероприятиями и акциями мы позволяем ребятам сделать правильный выбор своей дальнейшей профессии», - отмечает представитель территориального управления Росгвардии капитан Илья Патрушев.

Стоит отметить, что в этом году все этапы военно-патриотической игры проходили в онлайн-формате.

По итогам трёх дней соревнований сильнее, быстрее и выносливее оказалась команда школы №4 г. Апатиты. Второе место у ребят из школы №5 Печенгского района, тройку лидеров замкнули обучающиеся центра детского творчества Ковдорского района.

Таким образом Мурманскую область на финальном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Победа» будут представлять ребята из г.Апатиты.

 

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