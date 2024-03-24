Мурманскую область наградили благодарственным письмом за значительный вклад в устойчивое развитие туризма в России

На площадке Международного туристического форума MITT прошло федеральное совещание «Стратегия устойчивого развития в неустойчивом мире: туризм и гостеприимство». Мероприятие направлено на содействие внедрению стандартов и механизмов устойчивого развития туризма и гостеприимства в субъектах РФ.

В совещании приняли участие федеральные органы исполнительной и законодательной власти, министры туризма регионов России, руководители предприятий туриндустрии, члены научно-образовательного консорциума «Устойчивый туризм». Мурманскую область представил председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Участники мероприятия отметили важность и необходимость расширения практики внедрения стандартов устойчивого развития в систему госуправления туризмом и деятельность предприятий туриндустрии. Регионы России представили свои лучшие практики и проекты в области устойчивого развития туризма, а организаторы презентовали результаты Рэнкинга устойчивого развития туриндустрии по итогам 2023 года. В целях содействия ESG-трансформации туриндустрии для профильных региональных министерств консорциум выпустил соответствующие методические рекомендации.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев наградил благодарственным письмом Мурманскую область за значительный вклад в устойчивое развитие туризма в России.

«С целью управления процессом устойчивого развития туризма мы объединили в единый план нашу работу с муниципалитетами и разделили его по блокам. Это позволило нам не только собрать комплексный план, но и определить инструменты развития туризма на уровне муниципалитетов», - отметил Александр Елисеев.

Организатором совещания выступил Научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм» при поддержке комитета по устойчивому развитию туризма Делового центра экономического развития СНГ, Русского географического общества и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Фото: https://gov-murman.ru