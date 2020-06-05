Мурманскую область посетил директор Департамента ГО и защиты населения

Череда событий, разворачивающихся в нашем регионе, не могла остаться без внимания центрального аппарата МЧС России, внимательно и непрерывно анализирующего обстановку в каждом укромном уголке нашей необъятной страны.

Рабочий визит руководителя Департамента гражданской обороны и защиты населения предполагал участие в совещаниях оперативного штаба, рабочие встречи с высокопоставленными правительственными лицами и посещение всех знаковых мест, более прочих приковывающих внимание всех жителей Кольского Заполярья: полевой инфекционный госпиталь в Мурмашах, аэромобильный госпиталь МЧС России в районе посёлка Междуречье, а также недавно обрушившийся железнодорожный мост на 1436 км первого пикета ст. Выходной – ст. Кола.

Внеплановой стала поездка в ДНТ «Кильдинское». Напомним, в связи с разливом реки Кола в дачном товариществе оказались подтоплены 30 домов и порядка 50 придомовых территорий.