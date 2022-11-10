Мурманскую область посетит бизнес-миссия из Калининградской области

В городах прямого авиасообщения с целью открытия новых туристических рынков и создания совместных туристических продуктов проводятся презентационные мероприятия туристического потенциала.

25 ноября в 11.30 в конференц-зале «Море» отеля «Меридиан» представители турбизнеса Калининградской области поделятся секретами познавательного отдыха, расскажут рекомендации по самым популярным туристическим маршрутам, презентуют новые программы. По завершению мероприятия планируется розыгрыш подарков.

Организаторы: Министерство по культуре и туризму Калининградской области и Туристский информационный центр Калининградской области.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в состав бизнес-миссии Калининградской области вошли: Ермак Андрей Викторович, министр по культуре и туризма Калининградской области; Офицерова Галина Геннадьевна, директор Туристского информационного центра Калининградской области; ведущие туроператоры региона: «Юнона», «Янтарный край», «Анюта», «Балтма Турс», «Калининградское бюро путешествий», «Планета», «Пруссия тур», «Универсал тур», «Янтарная мозаика».

На встречу приглашают заинтересованных в сотрудничестве лиц и компании, профсоюзные организации и представителей культуры, бизнеса и СМИ. Предварительная регистрация.

https://rusdeti.com/viewtopic.php?t=2005