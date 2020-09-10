Мурманскую область посетит экспертная группа АСИ в рамках Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России

В Мурманскую область прибудет экспертная группа Агентства стратегических инициатив. Официальный визит состоится 10-11 сентября в рамках Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.

Экспертную группу возглавят заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова и директор WWF России Дмитрий Горшков. Представители АСИ ознакомятся с инфраструктурой туристско-рекреационного кластера «Хибины». В рамках мероприятия также пройдет стратегическая сессия с участием ключевых стейкхолдеров, на которой обсудят перспективы развития и модели управления кластером.

По условиям конкурса 10 проектов-победителей смогут получить финансирование на реализацию предложенных инвестиционных проектов. В финал Мурманская область вышла с проектом «Хибины для всех». Руководителем проекта является заместитель губернатора Ольга Кузнецова, а координатором – региональный комитет по туризму.

«Сейчас в рамках второго этапа конкурса команды-финалисты принимают участие в масштабной акселерационной программе. Наша цель – запуск работы национального парка. Хибинский горный массив – один из ключевых туристических брендов региона и мы ставим одной из задач развитие летних видов активностей, чтобы снизить влияние фактора сезонности на туристический поток. Этот вопрос мы обсудим с коллегами на стратегической сессии», – отметила Ольга Кузнецова.