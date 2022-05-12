Мурманскую область посетят специалисты Научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения Московской области

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения Московской области под руководством профессора, главного внештатного педиатра Московской области, директора Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаевой посетят Мурманскую область 12-13 мая.

12 мая специалисты проведут осмотр детей Печенгского района, нуждающихся в консультации специалистов федерального центра. Приём будут проводить детские врачи: невролог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, дерматолог, кардиолог-ревматолог и акушер-гинеколог. В этот же день врачи-неонатологи проведут мастер-класс по акушерству и реанимации новорожденных на базе перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра для мурманских специалистов.

Во второй день визита, 13 мая, специалисты центра посетят Мурманскую областную детскую клиническую больницу, и проведут профессорский обход пациентов, находящихся на стационарном лечении.

В этот же день состоится научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» для врачей Мурманской области, в ходе которой будут рассмотрены вопросы диагностики и лечения вирусных и бактериальных поражений легких у детей, лечения аллергии, вакцинации детей и другие, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/