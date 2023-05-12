Мурманскую область посетят участники военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!»

12 и 13 мая регион принимает участников военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!» из Одинцово. Это ежегодная акция, приуроченная к знаковым событиям Великой Отечественной войны, которая проходит по городам-героям и местам крупнейших сражений времён войны.

В этом году очередной этап эстафеты посвящен непокоренному городу-герою Мурманску и его защитникам от фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

Блокадники, представители ветеранских организаций, главы городских и сельских поселений, сотрудники образовательных учреждений Одинцовского района – всего около 60 человек приедут в Мурманскую область.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, гостей ждут выезды к местам воинской славы, знакомство с уникальной природой Заполярья и самим Мурманском, а также культурная программа от местных артистов в Мурманской областной филармонии.

Фото: https://gov-murman.ru