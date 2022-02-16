Мурманскую область предложили включить в перечень регионов, на территории которых участки для геологического изучения выделяют не на пять, а на семь лет

Такой законопроект предложили принять в первом чтении на заседании Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Законопроект внесли в Госдуму зампред комитета Совета Федерации по экономполитике Константин Долгов и член Комитета палаты регионов по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

Документ увеличивает с пяти до семи лет срок, на который будут предоставлять участки недр в пользование для геологического изучения на территории Мурманской области. Сейчас такой же увеличенный срок предусмотрен полностью или частично в Якутии, Коми, Камчатском, Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областях, Ненецком, Чукотского и Ямало-Ненецком автономных округах.

Член комитета Азат Ягафаров, представляя законопроект на заседании, пояснил, что в Мурманской области необходимо применять особые технические и технологические решения, позволяющие выполнять геологическое изучение в суровых природно-климатических условиях, что часто не позволяет в пятилетний срок провести геологоразведочные работы. Это снижает инвестиционную привлекательность Мурманской области.

По словам Константина Долгова, установленный сейчас срок геологического изучения недр затрудняет оценку месторождений золота и других полезных ископаемых в регионе.

«По мнению авторов, принятие законопроекта позволит более эффективно проводить разведку и оценку полезных ископаемых на территории Мурманской области», — сказал Азат Ягафаров, добавив, что это повлияет и на воспроизводство минерально-сырьевой базы в целом в России, пишет pnp.ru.