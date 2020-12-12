Мурманскую область представили на Х международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

В Санкт-Петербурге проходит Х международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Вчера в пленарном заседании «Регионы как ключевые участники развития Арктической зоны РФ» приняла участие заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

В режиме видеоконференции вице-губернатор выступила с докладом «Мурманская область – ключевой участник развития Арктической зоны РФ», в рамках которого рассказала о выгодном геополитическом положении, логистической инфраструктуре, крупных инвестиционных проектах, реализуемых в регионе, а также о действующих режимах преференций для предпринимателей.

«2020 год был ознаменован пристальным вниманием государства к Арктике. Приняты основные программные документы, которые задают вектор поступательного развития на период до 2035 года, – подчеркнула вице-губернатор. – Учитывая, что в 2021 году к России перейдет председательство в Арктическом совете, перед нами открываются уникальные возможности для развития и усиления роли Арктической повестки в жизни России и мира».

Мурманскую область на форуме также представили и.о. председателя комитета по туризму Максим Бугаев и директор управляющей компании ТОР «Столица Арктики» Александр Шутов, сообщает региональное Министерство информационной политики.