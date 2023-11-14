Мурманскую область представили в новом гастрономическом пространстве «Дом Российской Кухни» на ВДНХ

«Дом Российской Кухни» на ВДНХ – первый в России объект федерального масштаба, который объединил на одной площадке в самом центре огромной страны хранителей кулинарных традиций народов России, предпринимателей-энтузиастов, подвижников российской локальной кухни, бизнесменов и руководителей регионов России.

Мурманскую область и арктическую кухню в новом гастрономическом пространстве представил проект Екатерины и Георгия Мун «Арктик Мун». В рамках реализации проекта в 2019 году были открыты ресторан на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» и цех арктической еды и фудтрак «Френдшеф». В 2021 году создатели проекта приобрели второй фудтрак, и мобильное кафе арктической кухни появилось у Экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня» в Кировске.

«На все гастрономические проекты меня вдохновили родители. Папа Валерий Георгиевич Маклов, рыбак и охотник-любитель, с детства научивший меня готовить на костре дикое мясо и коптить свежую рыбу. Это по-настоящему семейное дело. Папа до сих пор активно помогает во всех делах, особенно в высокий зимний сезон, а моя мама, Людмила Степановна, в прошлом портной и конструктор-модельер, работает на кухне ресторана на горе, а также придумывает выпечку для всего проекта», – рассказала Екатерина Мун.

Семья Мун-Макловых – герои «Гастрономической карты России» и участники всех фестивалей с 2018 года. В 2021 году семья представила на крупнейшем Форуме в сфере HoReCa «ПИР Экспо» первый Арктический ланч-бокс «Для охотников за северным сиянием», который стал востребованным среди туроператоров Мурманской области.

В 2023 году Екатерина и Георгий Мун стали наставниками и участниками Арт-школы гастрономии и первого фестиваля молодых поваров на V Юбилейном фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ».

Новое гастрономическое пространство «Дом Российской Кухни» на ВДНХ – проект сотрудничества правительства Москвы, ресторатора Алексея Васильчука и руководителя федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой. «Дом Российской Кухни» на ВДНХ стал пространством в интересах сообщества профессионалов индустрии гостеприимства страны и гастрономической отрасли, проводником ценностей в регионах и в России в целом.

Фото: https://gov-murman.ru