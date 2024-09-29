Мурманскую область с рабочим визитом посетил генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич

Одним из пунктов рабочего визита стало посещение производственного предприятия ООО «Арктический вкус» в Мурманск. В сопровождении и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области Светланы Панфиловой генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич осмотрел производство, ознакомился с образцами выпускаемой продукции – это варенье и джемы, соки и сиропы из арктических дикоросов, а также иван-чай и снеки из оленины.

Александр Исаевич пообщался с предпринимателями, создавшими бренд, рожденный на Севере.

Предприятие занимается изготовлением продукции из северных ягод с 2021 года. Один из владельцев ООО «Арктический вкус» Андрей Стогов поделился, что в планах расширить производство и затем выйти со своей продукцией на новые рынки (вплоть до зарубежных).

Александр Исаевич проинформировал о доступных мерах поддержки со стороны акционерного общества субъектам МСП.

Также и.о. министра Светлана Панфилова и генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич приняли участие во встрече с предпринимателями региона, на которой обсудили актуальность и востребованность мер поддержки для малого и среднего бизнеса.

Александр Исаевич перечислил цифровые инструменты и сервисы Корпорации МСП, которые помогают стимулировать инвестиционную деятельность и развитие бизнеса в сегменте малого и среднего предпринимательства, среди которых можно выделить зонтичный механизм поручительств, льготные кредиты от банка МСП.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономки, в текущем году объём кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области составил 1,8 миллиарда рублей.

Отдельно руководитель федерального ведомства отметил лизинговую программу, имеющую потенциал и позволяющую получать отечественное промышленное оборудование.

Участники встречи – представители малого и среднего бизнеса – в ходе мероприятия смогли задать интересующие вопросы. Диалог с бизнес-сообществом региона показал, что предприятия готовы к дальнейшему развитию, производить широкую линейку качественной, конкурентоспособной, экологической продукции, а для этих целей в государстве предусмотрены все необходимые меры поддержки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/