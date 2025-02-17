Мурманскую область с рабочим визитом посетил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в ходе визита состоялось совещание по вопросам промышленного развития Мурманской области, также Роман Чекушов посетил Мурманский морской торговый порт и промышленные предприятия в Хибинах, провёл встречу со студентами Мурманского арктического университета в формате «Арктический диалог».

Программа замминистра началась со встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом во время которой обсуждались вопросы увеличения грузооборота Мурманской области, в частности – развития Северного морского пути.

Далее было организовано рабочее совещание Романа Чекушова с представителями правительства Мурманской области, бизнес-объединений, а также предпринимателями региона. Встреча была посвящена вопросам развития промышленности и предпринимательства на территории региона.

В рамках совещания и.о. заместителя губернатора Мурманской области – министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук рассказала об основных направлениях экономического развития Мурманской области и возможных механизмах поддержки для расширения своих производств. Роман Чекушов в свою очередь проинформировал об основных приоритетах реализации промышленной и торговой политики в Российской Федерации и ответил на интересующие вопросы предпринимателей по возможному использованию федеральных мер поддержки.

В продолжение визита Роман Чекушов посетил Мурманский морской торговый порт. В ходе совещания с руководством порта при участии заместителя губернатора Мурманской области – министра транспорта и дорожного хозяйства Юлии Полиэктовой, генерального директора АО «Корпорация развития Мурманской области» Артема Куксы и руководителями АО «Портовый альянс» были подняты вопросы относительно возможных мер по повышению объёмов перевалки.

В заключение программы 13 февраля на площадке Мурманского арктического университета состоялся «Арктический диалог» с участием Романа Чекушова. Студенты смогли задать замминистру интересующие вопросы о внутренней и внешней торговле, развитии маркетплейсов, ответных мерах России на санкции, промышленном туризме и фармацевтике. После общения со студентами Роман Чекушов в сопровождении руководства МАУ осмотрел учебные лаборатории и познакомился с планами развития университета.

14 февраля Роман Чекушов посетил промышленные предприятия в Хибинах: самое молодое горнодобывающее предприятие в Мурманской области ГОК «Олений ручей», современное производство с высокой степенью автоматизации Кировский филиал АО «Апатит» и открывшийся в ноябре прошлого года центр технического обслуживания «БЕЛАЗ».

Фото (Дмитрий ДУБОВ): https://gov-murman.ru/info/news/