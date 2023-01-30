Мурманскую область с рабочим визитом посетила делегация Российского союза спортсменов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманскую область приехали заслуженный мастер спорта СССР по плаванию, призёр Олимпийских игр Виктор Мазанов, мастер спорта СССР международного класса, олимпийский бронзовый призёр по плаванию Юрий Суздальцев, бронзовый призёр Олимпийских игр по академической гребле Анна Алешина и трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, 9-кратная чемпионка мира Галина Горохова.

На встрече с министром спорта Мурманской области Светланой Наумовой они обсудили реализуемые в регионе программы поддержки профессионального спорта, а также инициативы, которые призваны продвигать среди северян идеи здорового образа жизни, занятий спортом и физкультурой.

Ключевым элементом программы делегации «Российского союза спортсменов» стало посещение ЗАТО город Заозерск. Выдающиеся спортсмены провели встречу с воспитанниками местной детско-юношеской спортивной школы, где открыты отделения по лыжным гонкам, дзюдо, волейболу и спортивной акробатике. Гости поделились бесценным опытом с молодыми северянами, рассказали подрастающему поколению о своём пути к победам и дали наставления для успешной реализации в профессиональном спорте.

«Спорт – это не лёгкая работа! Это, в первую очередь, ежедневное преодоление препятствий и трудностей. Побеждать всегда сложно, потому что сначала нужно преодолеть себя, а потом соперника», – отметила олимпийская чемпионка Галина Горохова.

Важной темой обсуждения стал дневник самоконтроля спортсмена, который теперь систематически можно вести через удобную и доступную для всех спортивных организаций площадку «Мой спорт».

«Всегда ведите дневник, отмечайте свои проколы и неудачи, это самодисциплинирует. Я регулярно вёл дневник и могу сказать, что за 15 лет в большом плавании у меня получилось 43 тысячи километров», – рассказал призёр Олимпиады 1968 года Юрий Суздальцев.

Именитые спортсмены знакомы с достижениями заполярных спортсменов. Так, в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге на международных соревнованиях «Кубок Владимира Сальникова» олимпийский призёр Виктор Мазанов награждал чемпиона мира из Полярных Зорь Павла Самусенко. Вручая две серебряные медали, Виктор Георгиевич пожелал Павлу удачи и успехов в новом году и обязательно занять лидирующую позицию в национальной сборной.

В ходе визита председатель Совета депутатов Игорь Винокур и глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин провели для гостей Кольского Заполярья экскурсию по знаковым местам муниципалитета. Спортсмены посетили Комнату боевой славы Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака, аллею героев-подводников и атомную подводную лодку третьего поколения «Воронеж».

Как сообщает региональное Министерство спорта, делегация Российского союза спортсменов отметила достойный уровень поддержки спорта и его существенное развитие в Мурманской области, а также высокий уровень сохранения исторического наследия и патриотического воспитания молодёжи региона.

Фото: https://gov-murman.ru