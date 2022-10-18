Мурманскую область в финале конкурса «Флагманы образования. Школа» представляет политехнический лицей

В Грозном стартовал финал профессионального конкурса «Флагманы образования», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших педагогических практик, на которой педагоги и управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.

Первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов поприветствовал участников, поблагодарил Министра просвещения России Сергея Кравцова и всю команду министерства, а также руководство Чеченской Республики, лично главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и министра образования и науки Чеченской Республики Хож-Бауди Дааева за помощь и содействие в организации финала конкурса.

«Из более чем 36 тысяч человек на старте конкурса к участию в финале приглашены 104 команды, а именно 416 участников из 45 регионов России. Именно педагоги формируют мировоззрение и интересы своих учеников, воспитывают настоящих патриотов своей страны, от учителей зависит будущее России, – отметил первый заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Я уверен, что в ходе финальных испытаний вы сможете применить все накопленные знания и практики, проявите себя настоящими компетентными профессионалами, объединенными самым важным делом – желанием сделать жизнь наших детей яркой, а образовательный процесс – современным и комфортным».

Регион в финале конкурса представляет команда Мурманского политехнического лицея: заместитель директора Мананков Дмитрий Юрьевич; преподаватель-организатор ОБЖ Мананков Юрий Юрьевич; учитель физической культуры Мананков Артем Юрьевич; учитель английского языка Мананкова Маргарита Георгиевна.

Командам-финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: «Междисциплинарный урок», «Педагогический совет» и «Проектирование воспитательного мероприятия», также участников ждёт культурно-просветительская программа.

Конкурс нацелен на руководителей первого и второго уровня школ, классных руководителей и учителей-предметников. Для участия в конкурсе на первом этапе необходимо было зарегистрировать команду из четырёх работников одной общеобразовательной организации. В рамках второго этапа каждый из участников прошел тестирование на функциональную, управленческую и общекультурную грамотность. Командные полуфиналы состоялись во всех федеральных округах РФ с января по апрель 2022 года.

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева направила приветственный адрес участникам и организаторам финала профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»: «От имени Министерства просвещения Российской Федерации и от себя лично приветствую финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»! В современном и стремительно развивающемся мире на повестке дня стоит вопрос о создании единой, эффективно действующей системы образования. Наиболее качественно этот процесс может быть реализован через предоставление возможности роста и самореализации управленцам, педагогам и учащимся. Конкурс – это хорошая школа для профессионального и личностного роста каждого участника вне зависимости от его итога, поскольку участие в нем предполагает не только состязание, но и профессиональное сотрудничество. Безусловно, участие в конкурсе – это огромный труд и эмоциональное напряжение, но в то же время участникам открываются новые возможности для обмена опытом, профессиональной самореализации. Желаю участникам сохранить позитивные впечатления от конкурса, от общения с коллегами и использовать этот опыт в дальнейшей профессиональной деятельности».

Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Он направлен на поиск лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина приветствовала участников финала «Флагманы образования. Школа», дав дополнительный стимул к победе: «В этом году мы возьмем на борт 120 человек – 30 команд-победителей конкурса. Финалисты получат возможность обучаться в специальной программе пост-сопровождения конкурса «Среда образования», очный модуль которой состоится в ноябре в Санкт-Петербурге. Также все финалисты смогут подать заявку на участие в программе «Наставничество», которая пройдет в Мастерской управления «Сенеж». Мы с нетерпением ждём вас, потому что Флагманы образования – это те, кто впереди, те, кто готов делать всё и даже чуть больше, и именно благодаря таким учителям в нашей стране появляются удивительные представители всех профессий, ведь, как говорится: «Учитель – профессия от Бога, а все остальные профессии – от учителя». Поздравляю вас все с выходом в финал и желаю победы! До встречи в «Сенеже»!

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, победителей ждёт постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Победители и призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы в Мастерской управления «Сенеж», войти в кадровый резерв, а также получить подарки от партнёров конкурса. Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Фото: https://vk.com/wall-80246985_52134?z=photo-80246985_457276021%2Falbum-80246985_00%2Frev