Мурманскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 18 участников

Приглашение в финальные испытания конкурса управленцев «Лидеры России 2021» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» получили 18 представителей Мурманской области: 4 – по треку «Бизнес и промышленность», 11 – «Государственное управление», 2 – «Информационные технологии», 1 человек — в треке «Студенты». Конкурсантам предстоит оценка управленческих компетенций. Всего в очных мероприятиях конкурса примут участие 3 987 человек.

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции.

В этом сезоне конкурс «Лидеры России» разделён на восемь профильных треков. Помимо направлений «Наука» и «Здравоохранение», стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный». Всего на конкурс поступило 180953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. К участию в дистанционном этапе были допущены 72561 участник. Во второй блок дистанционного этапа прошли 12499 человек. Заочные испытания завершили 3987 участников, они допущены до контрольного тестирования.

«В треке «Бизнес и промышленность», который стал абсолютным лидером по числу заявок (57,5 тыс. регистраций), до контрольного тестирования дошли 1349 участников. Из 37 тысяч участников трека «Государственное управление» в следующий этап прошли 1343 человек, в треке «Информационные технологии» из 16 тысяч участников поборются за выход в финал 332 человека, в треке «Студенты» – 221 человек, в треке «Наука» – 214 конкурсантов, в треке «Здравоохранение» – 182 человека, в треке «Международный» – 179 человек, в треке «Культура» – 167 человек», – отметил Алексей Комиссаров.

Среди участников, успешно прошедших все испытания, более 40% имеют опыт предпринимательской деятельности, а 29% – опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Около трети участников, которые допущены до тестирования, являются руководителями высшего звена (34%), чуть меньше (31%) – руководители среднего звена, еще 17% – линейное руководство.

Что касается уровня образования конкурсантов, 96% всех допущенных до тестирования имеют высшее образование, причем 46% окончили специалитет и магистратуру. Чуть больше четверти (26%) имеют два и более высших образований, 11% являются кандидатами наук, 7% окончили бакалавриат, 4% имеют высшее образование и получили степень MBA, 1% участников являются докторами наук.

В этом году много интересных участников с разнообразным управленческим опытом. Например, дистанционный этап успешно прошли 12 глав муниципальных образований и городов России, 16 заместителей глав муниципалитетов и городов нашей страны, 11 руководителей органов исполнительной власти субъектов России, 26 заместителей руководителя региональных органов власти, 3 руководителя институтов развития регионального уровня, 90 генеральных директоров и 118 директоров крупных, средних и малых предприятий, а также 101 индивидуальный предприниматель.

По словам Алексея Комиссарова, появление специализированных треков сделало конкурс ещё более масштабным.

«Всего в этом сезоне запланировано 13 финалов. Из них семь региональных финалов треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление», пять финалов специализированных треков в Москве и Санкт-Петербурге и один онлайн-финал для трека «Международный». Региональные финалы пройдут для всех восьми федеральных округов в октябре-декабре 2021 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Ростове-на-Дону (ЮФО и СКФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и в Нижнем Новгороде (ПФО). Финалы отдельных треков «Студенты», «Здравоохранение», «Информационные технологии», «Наука», а также «Битва сезонов» и онлайн-финал трека «Международный» пройдут в Москве в августе-сентябре, а финал трека «Культура» состоится в Санкт-Петербурге в ноябре. Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса «Лидеры России», в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками – ведущими управленцами нашей страны», – рассказал Алексей Комиссаров.

Среди участников, допущенных к контрольному тестированию четвертого сезона конкурса, 79% мужчин и 21% женщин. В третьем сезоне, для сравнения, соотношение участников составило 81% мужчин и 19% женщин. При этом самым «женским» треком является «Культура», где представительницы прекрасного пола, успешно выполнившие задания дистанционного этапа, составили 49%. Самым «мужским» (91% допущенных до контрольного тестирования – мужчины) стал трек «Информационные технологии». Средний возраст конкурсантов – 36 лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.