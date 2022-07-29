Мурманскую область в полуфинале конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» представляют три команды

Во второй этап полуфинала всероссийского конкурса в числе 60 команд прошли представители муниципальных органов управления образования Мурманска, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск. Изначальное количество команд-участников – 1600. Конкурс проходит на платформе «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого».

«Для представителей области это возможность узнать новые подходы к решению тех задач в сфере образования, с которыми сталкиваются педагоги вне зависимости от географии региона, а также повысить уровень надпрофессиональных навыков – умения управлять людьми и продвигать свои идеи», – отметила Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках конкурса команды разрабатывали программы развития системы образования своего муниципалитета. Эти проекты могут получить поддержку и дать новый импульс формированию социальной повестки не только на местном уровне. Далее участникам конкурса предстоят различные испытания, проектная сессия, знакомство с образовательным процессом в международной гимназии «Сколково» и московской «Цифровой школе».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/