Мурманскую область вновь ожидают осадки и штормовой ветер

В последние дни стихия подвергла Мурманскую область суровым испытаниям. Так, в Мурманске за две декады января выпало 134% от месячной нормы снега.

Суббота, 22 января, порадовала жителей Кольского Заполярья ясной и морозной погодой. Однако, судя по прогнозу синоптиков, это лишь короткая передышка. Уже в воскресенье, 23 января, ветер по области усилится до 15-20, местами до 23 м/с, а температура воздуха днём поднимется до +2°С. В Мурманске в воскресенье ожидается небольшой снег, ветер южный, юго-западный в порывах 18-23 м/с, позёмок. Температура воздуха ночью -7 -9°, днём от 0 до -2°С.

В понедельник, 24 января, по Мурманской области сохранится сильный юго-западный, южный ветер в порывах 15-20 м/с, ночью и утром местами до 24 м/с. Небольшой, днём местами умеренный снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от -2 до +3°С.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в условиях штормового ветра, осадков и резких перепадов температуры возможно образование наледи на кровлях, перемётов и гололедицы на дорогах. Северян просят быть максимально осторожными и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.