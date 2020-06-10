Мурманскую областную больницу украсят граффити ко Дню медицинского работника

В преддверии Дня медицинского работника в Мурманске стартовала специальная акция в знак благодарности врачам за их самоотверженный труд. Фасады зданий областной клиническая больница имени П.А. Баяндина украсят десятком граффити разных размеров.

«В это году День медицинского работника особенный праздник: пандемия коронавируса еще раз подчеркнула ценность труда врачей и медперсонала. Этот период обязательно войдёт в историю, и очень важно, что появляются такие искренние инициативы от мурманских талантливых художников, — отметила министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк, – Мы безусловно помогаем и поддерживаем любую созидательную активность общественности».

Художники и граффитисты уже приступили к нанесению рисунков на двух стенах технических строений медицинского учреждения.

«Мы живём на Кольском полуострове, где большую часть времени мрачно и хмуро, поэтому та палитра красок, которая разместится на нашей больнице, добавит яркости в сердца врачей и пациентов», — отметил главный врач Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Александр Голованов, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.