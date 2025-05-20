Мурманскую областную Думу посетили воспитанники регионального центра поддержки одарённых детей «Полярная звезда»

В организации дополнительного образования школьники проходят программу социально-гуманитарной направленности «Право в действии: практический курс», поэтому непосредственное знакомство с работой высшего законодательного и представительного органа власти Мурманской области было вдвойне интересно и познавательно.

Ребят встретил, рассказал об истории развития парламентаризма в регионе и тонкостях законодательного процесса, работе депутатов в избирательных округах, деятельности Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе и Парламентской ассоциации Северо-Запада России Михаил Белошеев. В мероприятии также приняла участие руководитель аппарата регионального парламента Светлана Виденеева.

Школьники задали парламентарию интересующие их вопросы, а также выразили мнение о полезности подобных встреч, дающих возможность лично познакомиться с деятельностью депутатского корпуса и осознать важность принимаемых парламентариями решений.

— Встреча с такими мотивированными молодыми мурманчанами продемонстрировала интерес молодого поколения к законотворческой деятельности. Некоторые из ребят выразили желание в будущем стать законодателями и трудиться на благо родного края, – отметил Михаил Белошеев.

Новые знания школьники проверили, ответив на вопросы мини-викторины.

Знакомство с Думой завершилось фотографией на память и экскурсией.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32569/