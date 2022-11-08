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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.22 10:00

Мурманскую треску и пикшу представили турецкому покупателю

Четыре компании из Заполярья при содействии АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приняли участие в международной выставке «Future Fish Eurasia 2022». Мероприятие проходило с 3 по 5 ноября в городе Измир в Турции.

На выставке свои продукты и услуги продемонстрировали как местные, так и международные производители рыбы и морепродуктов, холодильного оборудования, а также предприятия аквакультуры.

Замороженную треску и пикшу из Мурманской области представляли ООО «Парк», ООО «Причал-Л», ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск» и ООО «Агама Мурманск».

«Турция – постоянный партнёр России. И представляет интерес для наших экспортёров тем, что может покупать продукцию не только для себя, но и для перепродажи на другие рынки», – рассказала генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Экспортеры Заполярья провели переговоры с представителями крупной сети азербайджанских супермаркетов, дистрибьюторами из Дании и Португалии, а также представителями сети казахских супермаркетов.

Региональный Центр поддержки экспорта компенсировал экспортёрам затраты на аренду выставочной площади и застройку коллективного стенда, включая разработку дизайн-проекта. Работа была проведена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

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