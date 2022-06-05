Мусора меньше не становится - в Териберке прошёл большой туристический субботник

Депутаты совместно с волонтёрами, общественниками, представителями турсообщества, работниками предприятий и неравнодушными жителями в преддверии туристического сезона убрали мусор, накопленный за зиму. В мероприятии приняло участие более 300 человек.

В субботнике приняли участие заместитель председателя областной Думы Евгений Никора и председатель профильного комитета регионального парламента Лариса Круглова.

Евгений Никора отметил, что среди участников субботника много людей, которые не первый раз наводят порядок в самом популярном месте отдыха Кольского Заполярья:

- Этот уникальный и живописный уголок Мурманской области ежегодно освобождается от мусора, при этом, мусора меньше не становится. Печально осознавать, что отдыхающие здесь и северяне, и гости из других субъектов в постоянном режиме оставляют после себя горы отходов. Хочется верить, что экологическая культура людей в ближайшем времени повысится, и они начнут бережно относиться не только к окружающей среде, но и чужому труду. А мы, неравнодушные жители, будем продолжать свою благородную миссию.

Собранный в Териберке мусор вывезут и распределят, пластик направят на переработку, остальное – будет утилизировано.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24038/